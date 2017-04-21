籃球》東亞資格賽首役就遇中國 周俊三：做好情蒐

中華男籃總教練周俊三將借重劉錚上季效力廣廈隊期間對中國球員的熟悉度。(報系資料照)

中華男籃今年首次國際賽考驗，也就是6月2到7日在日本長野舉行的亞洲盃東亞資格賽，中華隊將跟中國大陸、香港分在預賽B組，3日首役就上演兩岸大戰的精采戲碼，中華隊總教練周俊三說：「我們會做好情蒐準備！」

「今年中華男籃陣容偏年輕，但我們仍全力求勝，一步一步往上走，」周俊三說，「就算中國隊並未派出真正國家隊，他們人才仍多，也有不少未來國家隊主力，在情蒐方面，我會請鄭志龍與劉錚幫忙，了解對方習性或習慣。」

前次兩岸男籃隊在國際賽上對決，是去年挑戰盃第5到8名排名賽，當時中華隊以66比88慘敗，中國這次派出「國奧」隊，也就是二軍(甚至三軍？)參加東亞資格賽，總教練是八一隊范斌，18人名單當中以廣廈6人最多。

「既然這支中國隊有不少人是劉錚在CBA的隊友，我當然會好好問他，也跟上季擔任新疆隊教練的鄭志龍好好討論。」周俊三說，鄭志龍上季幫助新疆奪下冠軍，先前才敲定跟前富邦教練顏行書一起出任中華男籃助教。

這次東亞資格賽將採「6取5」晉級8月在黎巴嫩舉行的亞洲盃男籃賽，預賽A組包含日本、南韓與澳門，B組有中華、中國與香港，中華隊6月3日遭遇中國、4日輪空、5日碰上香港，預賽前兩名晉級4強準決賽。

至於已提前取得今年亞洲盃門票的球隊，除了地主黎巴嫩、去年灣區錦標賽冠軍卡達，以及西亞資格賽第2到5名的伊朗、約旦、伊拉克與敘利亞，原屬大洋洲的澳洲與紐西蘭，也將首度以外卡身分參賽。

(中時電子報)