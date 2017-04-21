籃球》東亞資格賽首役就遇中國 周俊三：做好情蒐
中華男籃今年首次國際賽考驗，也就是6月2到7日在日本長野舉行的亞洲盃東亞資格賽，中華隊將跟中國大陸、香港分在預賽B組，3日首役就上演兩岸大戰的精采戲碼，中華隊總教練周俊三說：「我們會做好情蒐準備！」
「今年中華男籃陣容偏年輕，但我們仍全力求勝，一步一步往上走，」周俊三說，「就算中國隊並未派出真正國家隊，他們人才仍多，也有不少未來國家隊主力，在情蒐方面，我會請鄭志龍與劉錚幫忙，了解對方習性或習慣。」
前次兩岸男籃隊在國際賽上對決，是去年挑戰盃第5到8名排名賽，當時中華隊以66比88慘敗，中國這次派出「國奧」隊，也就是二軍(甚至三軍？)參加東亞資格賽，總教練是八一隊范斌，18人名單當中以廣廈6人最多。
「既然這支中國隊有不少人是劉錚在CBA的隊友，我當然會好好問他，也跟上季擔任新疆隊教練的鄭志龍好好討論。」周俊三說，鄭志龍上季幫助新疆奪下冠軍，先前才敲定跟前富邦教練顏行書一起出任中華男籃助教。
這次東亞資格賽將採「6取5」晉級8月在黎巴嫩舉行的亞洲盃男籃賽，預賽A組包含日本、南韓與澳門，B組有中華、中國與香港，中華隊6月3日遭遇中國、4日輪空、5日碰上香港，預賽前兩名晉級4強準決賽。
至於已提前取得今年亞洲盃門票的球隊，除了地主黎巴嫩、去年灣區錦標賽冠軍卡達，以及西亞資格賽第2到5名的伊朗、約旦、伊拉克與敘利亞，原屬大洋洲的澳洲與紐西蘭，也將首度以外卡身分參賽。
(中時電子報)
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