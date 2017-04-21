怒批聯航不人道！大半乘客睡飯店 香港11師生卻慘睡機場
美國聯航又出包！原定19日由美國紐約飛香港的班機，疑雷達出問題，大半乘客都獲聯航安排住宿飯店，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的11名師生卻只能慘睡機場超過10小時。
該班機載有約400名乘客，香港《蘋果》報導，香港乘客指出，雷達出問題時，正在北極上空，因地面認不出是民航機，認為有侵略性要擊落，已起飛約4小時的班機，只好被迫再花4小時折返美國紐瓦克機場。
到紐約參加為期14天交流團的香港11名師生，當時未獲安排住宿，聯航僅發放給他們每人30美元（約910元台幣）餐券，枕頭、毛毯，使用餐券還要先以信用卡付款，之後才能退還款項，學生因沒信用卡，由老師先墊支。他們直到今晚才返抵香港，憤怒說聯航不人道，一定會追討賠償。
(中時電子報)
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