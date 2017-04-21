高空媽媽樂 台北101觀景台首辦演唱會

去年台北101高空露營，受到親子青睞。（台北101提供）

去年中秋節台北101高空電影院，播放經典電影《ET》，算是創舉之一。（台北101提供）

台北101今年首次在91樓戶外觀景台舉辦「媽媽樂」高空演唱會。（台北101提供）

郭家崴／台北報導

台北101觀景台不只可俯看台北美景，去年起陸續辦了高空露營、高空電影院等活動後，再有新創意，台北101發言人劉家豪20日表示，今年5月14日母親節要進攻演唱會市場，首次在91樓戶外觀景台舉辦「媽媽樂」高空演唱會，即日起開放報名，限170個名額，有1400元和1600元兩種票價。根據過往高空系列活動秒殺速度來看，這次預料很快就會被搶光。

劉家豪表示，去年暑假舉辦6場高空露營、平安夜也舉辦了1場，受到親子青睞，今年暑假一定會再舉辦相關活動；去年中秋節高空電影院則是企業包場播放經典電影《ET》，由於電影版權取得不易，則較容易受限。

但這一次舉辦「媽媽樂」高空演唱會，找來星光幫的歌手和樂手，演唱膾炙人口的名曲《姊妹》、《家後》等，會是值得發展的高空活動形式，未來可以有不同的主題呈現。

(中時)