晚飯後回房起口角 彰化少輔院兩少年互毆釀一死

法務部矯正署彰化少年輔育院，20日深夜驚傳命案，兩名同舍房的少年大打出手，其中一人傷重不治。(謝瓊雲攝)

彰化少輔院20日晚間驚傳命案，17歲的洪姓少年晚飯後因為細故與同舍房的16歲李姓少年發生口角衝突，洪男對李男連出5拳痛擊，李不支倒地後，院方緊急送醫急救，至20晚上9點多不治，檢警正在深入釐清案情。

警方調查，昨天晚間6點多，同舍房的洪姓少年、李姓少年等人晚飯後回房休息，不知何故起爭執，兩人從言語互嗆到肢體碰撞，大打出手，沒想到身材壯碩的洪男氣不過一口氣連打李男5拳，李當場倒地不起，其他室友發現他陷入昏迷，趕緊通報院方，緊急送醫後仍因傷重宣告不治。

少輔院管理員對案情低調不願多談，僅表示一切交由檢警調查，由於命案現場舍房內並無血跡，目前田中警分局已報請彰化檢方相驗，了解李姓少年致命的原因。

根據了解，洪姓少年設籍彰化縣，去年6月因毒品案遭法院判刑確定後移送少輔院收容，李姓少年家住桃園，是詐騙集團成員，法院詐欺罪名判刑確定後去年12月移送進入少輔院，兩人被分配在同一間舍房。

(中時)