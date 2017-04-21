法蘭黛砸20萬辦密室 佼佼4分鐘逃脫
樂團法蘭黛近日砸20萬，在信義區的四四南村好丘玻璃長廊，打造「愛情X偵探」小型密室逃脫，邀粉絲、民眾扮演偵探，在限時10分鐘內依線索找出戀人相愛的證據，昨邀黃子佼（佼佼）參與體驗，並擔任主考官打分數。
活動關卡中，最讓佼佼驚喜的，是打開裝有紫光燈泡的檯燈開關後，隱形的字句才顯露在紙上：「這招我倒是從來沒有想過，太有巧思了！」他僅花４分鐘便解開謎題，創下最快破關紀錄。
聊起與佼佼相識淵源，法蘭表示2009年時佼佼曾在一篇樂評中，以「靈氣逼人，有一點點王菲的魅力風采，但又更加的充滿青春能量」形容她的聲線，讓她受寵若驚。
(中時)
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