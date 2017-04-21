潘裕文東京朝聖酷玩　搶看櫻花慘被虧

潘裕文赴東京度假。（闊思音樂提供）

潘裕文赴東京度假。（闊思音樂提供）

潘裕文近日忙於宣傳全新EP《九年》，新東家闊思音樂為了慰勞他，特地放他5天假去日本東京玩，前往東京巨蛋朝聖「COLDPLAY」酷玩樂團演唱會，親眼見識5萬多人齊聲合唱，讓他感動表示：「能親臨現場感受天團的魅力與演唱會的氛圍，當下充滿無比的感動與震撼！」

他此次原以為能碰到櫻花季，體驗「櫻吹雪」，但出發前2天日本天氣轉熱，櫻花樹紛紛都長出綠葉，沒能見到櫻吹雪的潘裕文，一時興起躲在粉綠交雜的櫻花樹下搞笑拍照，被粉絲虧是「ㄎ一ㄤ版櫻吹雪」。潘裕文將於29日舉辦音樂會，購票請洽iNDIEVOX獨立音樂網以及全台7-11 ibon機台。

(中時)