潘裕文東京朝聖酷玩 搶看櫻花慘被虧
潘裕文近日忙於宣傳全新EP《九年》，新東家闊思音樂為了慰勞他，特地放他5天假去日本東京玩，前往東京巨蛋朝聖「COLDPLAY」酷玩樂團演唱會，親眼見識5萬多人齊聲合唱，讓他感動表示：「能親臨現場感受天團的魅力與演唱會的氛圍，當下充滿無比的感動與震撼！」
他此次原以為能碰到櫻花季，體驗「櫻吹雪」，但出發前2天日本天氣轉熱，櫻花樹紛紛都長出綠葉，沒能見到櫻吹雪的潘裕文，一時興起躲在粉綠交雜的櫻花樹下搞笑拍照，被粉絲虧是「ㄎ一ㄤ版櫻吹雪」。潘裕文將於29日舉辦音樂會，購票請洽iNDIEVOX獨立音樂網以及全台7-11 ibon機台。
(中時)
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