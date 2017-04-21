洲際飯店顧客信用卡遭駭 恐波及上千家

洲際飯店集團遭駭事件持續擴大，今年稍早傳出僅北美與加勒比海共計十多家飯店受到影響，但經調查後如今證實，波及層面高達全美共計1200家旗下飯店。

洲際飯店集團（InterContinental Hotels Group）19日發表的最新聲明中坦承，委託知名網路安全機構展開內部調查之後發現，在2016年9月29日至2016年12月29日之間，洲際飯店集團旗下某些飯店櫃台的刷卡裝置，確實遭到惡意程式入侵。

這種惡意程式專門用來竊取消費者的信用卡或簽帳卡個資，洲際飯店集團指出，包括持卡人姓名、卡號、認證密碼以及信用卡有效期限，都可能在顧客刷卡付費時遭竊。

今年2月，洲際飯店集團最早爆發顧客信用卡資料遭駭時，傳出只有北美與加勒比海地區共計12家旗下飯店受到影響，但如今則證實波及層面遠超過當初預期。

根據媒體報導，直到今年3月，洲際飯店集團終於才得以將惡意程式從刷卡系統當中移除。

洲際飯店集團呼籲顧客保持警覺，查看信用卡帳單是否出現可疑的交易，一旦發現未經授權的交易則應立即通報發卡機構。

總部位於英國德納姆（Denham）的洲際飯店集團，旗下飯店品牌包括了假日飯店（Holiday Inn）、皇冠假日飯店（Crowne Plaza）等。1060421

(中央社)