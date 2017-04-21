美國海軍新規 散布裸照將面臨軍法審判
美國陸戰隊女性官兵傳出裸照遭在網路散布後，軍方如今做出補救措施，今後海軍或陸戰隊人員如任意張貼或分享他人私密照片，恐將觸犯軍法並遭起訴，移送軍事法院面臨審判。
「海軍時報」（Navy Times）報導，經過美國海軍代理部長史戴克利（Sean Stackley）簽署後已經立即生效的新規定指出，今後海軍或陸戰隊人員如果張貼或散布他人裸照，將構成犯罪事實，移送軍事法庭接受審判。
上個月，媒體報導傳出在一個名稱為「陸戰隊大團結」（Marines United）臉書秘密社群裡，有著多名女性陸戰隊員裸照遭到同袍張貼分享，社群成員在照片底下留言版寫著各種品頭論足的猥褻言詞。
這個成員高達3萬人的社群專頁，被媒體踢爆之後已經遭到刪除。整起事件引發全美輿論軒然大波，軍方下令徹底調查。
為了避免再度發生類似事件，史戴克利簽訂海軍最新規範，明文規定今後如果為了謀取私利而張貼或散布他人裸照，或者做為羞辱、傷害、騷擾、恫嚇、威脅或脅迫他人的手段，或者肆意妄為不顧可能對他人造成的任何後果，都可能構成犯罪事實，觸犯海軍軍法。
不過，人權律師歐瑞德（Gloria Allred）20日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，軍方如此作法，還是不夠的。歐瑞德目前正代表這起事件當中數名裸照遭到曝光的女兵提出訴訟。
歐瑞德強調，除了針對裸照之外，軍方應該進一步明文規定，任何軍人在沒有事先徵得對方書面同意的情況下，如果擅自公開散布或分享他人裸照以及有穿著衣服的照片，就會觸犯法律。1060421
(中央社)
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