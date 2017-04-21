法總統大選將屆 歐股謹慎以對

全球股市今天大都小漲，但法國總統大選即將登場，歐洲投資人謹慎以對，英國和德國股市幾乎持平，法國股市倒是勁揚1.5%。

由於英鎊走強，倫敦股市早盤表現弱勢，但金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場微漲0.06%，收在7118.54點。

法蘭克福股市DAX 30指數微漲0.09%，收在12027.32點；巴黎股市CAC 40指數則勁揚約1.5%，收在5077.91點。1060422

(中央社)