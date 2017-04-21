川普令調查鋼鐵進口 可能引發中國反彈

美國總統川普今天下令迅速調查鋼鐵進口狀況，以判定中國和其他國家製造的鋼鐵是否危及美國的國家安全，以利促進「美國第一」的生產和就業，此舉恐將引發鋼鐵大國中國反制。

川普簽署總統備忘錄，指示商務部依據以往罕見動用的貿易拓展法（Trade Expansion Act）第232款展開調查。路透社報導，這項法律允許總統基於國安理由對進口產品施加限制，此舉使得對進口產品課徵新稅的可能性升高，激勵美國鋼鐵類股勁揚。

法新社報導，調查結果可能對中國、德國和其他國家造成更大衝擊。美國自2月以來對部分輸美鋼鐵產品課徵昂貴關稅，這些國家原本就頗有抱怨。

川普表示，這項「歷史性」命令意在「捍衛美國工人和美國製造的鋼鐵」。

他否認這項作法是針對中國而來。他先前曾指控中國操縱匯率，但本月基於抑制北韓優先的考量，扭轉對此事的立場。

川普說：「這與中國無關，而是因為全球目前的情勢。傾銷問題是全球性的問題。」

他表示，商務部這項調查可能在50天內完成，遠比法律規定的270天快得多。

川普正對中國施壓，要求中方多出力約束日益好戰的北韓。中國國家主席習近平月初造訪佛羅里達州與川普舉行高峰會時，川普曾提及可能利用貿易誘使中國多配合，如今就採取這項不尋常的動作。

川普在白宮橢圓形辦公室的儀式簽署備忘錄時，美國鋼鐵業高層圍繞身邊。他命令商務部迅速調查鋼鐵進口對美國國防工作的影響如何，因為他已經下令訂購新的戰艦、戰機和戰車。

川普表示：「鋼鐵對我們的經濟和軍隊都很重要。我們在這方面不能依賴外國。」

貿易拓展法第232款規定，商務部在草擬建議前先諮詢國防部的意見。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）對記者簡報時指出，川普競選時即曾表示，外國公司「在全美各地傾銷大量鋼鐵，根本要扼殺我國鋼鐵工人和鋼鐵公司」。

羅斯曾任全球鋼鐵業龍頭阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）董事，他表示，美國國內業者的生存已面臨危險。他舉今年前兩個月為例說，鋼鐵進口量增加19.6%，如今占了美國市場鋼鐵供應量的超過1/4。

中國鋼鐵產量超過世界一半，但因國內經濟走緩以及全球需求下滑，導致鋼鐵產能過剩嚴重。1060421

(中央社)