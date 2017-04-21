時代百大人物出爐 川普父女齊上榜

全球百大最具影響力人物今年當然少不了川普。(圖片取自美聯社)

川普女兒伊凡卡和女婿庫西納也都榜上有名。(圖片取自美聯社)

美國《時代》周刊周四公布，今年的全球百大最具影響力人物，中國國家主席習近平、美國總統川普、俄羅斯總統普丁、北韓領袖金正恩等人均上榜。而川普長女伊凡卡在「先驅者」榜上有名，兩父女齊上榜，和川普相關的人也都上榜，像是川普女婿庫西納、白宮幕僚長蒲博思、首席策士班農、美國國防部長馬提斯。

美國《時代》雜誌每年均會公布影響世界的100大人物，雜誌的編輯會向過往曾榜上有名的大人物當顧問，並提名他們眼中來年最具影響力的人物。全球百大最具影響力人物分為5個組別，分別是頂尖人物、先驅者、藝術家、領袖及標誌人物。

英國首相梅伊、俄國總統普丁，中國國家主席習近平、印度總理莫迪、東京都知事小池百合子、菲律賓總統杜特蒂、「維基解密」創辦人艾桑吉、北韓領導人金正恩、教宗方濟各、泰王瓦吉拉隆功等也都榜上有名。

另外入選的還有聯準會主席葉倫（Janet Yellen）、籃球小皇帝詹姆斯、Spotify執行長艾克（Daniel Ek）、Snapchat執行長史匹格（Evan Spiegel）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

另外藝人方面有《菜鳥新移民》台裔女星吳恬敏、中國女星范冰冰等人、艾瑪史東、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、約翰傳奇（John Legend）等。

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(中時電子報)