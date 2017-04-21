時代百大人物出爐 川普父女齊上榜
美國《時代》周刊周四公布，今年的全球百大最具影響力人物，中國國家主席習近平、美國總統川普、俄羅斯總統普丁、北韓領袖金正恩等人均上榜。而川普長女伊凡卡在「先驅者」榜上有名，兩父女齊上榜，和川普相關的人也都上榜，像是川普女婿庫西納、白宮幕僚長蒲博思、首席策士班農、美國國防部長馬提斯。
美國《時代》雜誌每年均會公布影響世界的100大人物，雜誌的編輯會向過往曾榜上有名的大人物當顧問，並提名他們眼中來年最具影響力的人物。全球百大最具影響力人物分為5個組別，分別是頂尖人物、先驅者、藝術家、領袖及標誌人物。
英國首相梅伊、俄國總統普丁，中國國家主席習近平、印度總理莫迪、東京都知事小池百合子、菲律賓總統杜特蒂、「維基解密」創辦人艾桑吉、北韓領導人金正恩、教宗方濟各、泰王瓦吉拉隆功等也都榜上有名。
另外入選的還有聯準會主席葉倫（Janet Yellen）、籃球小皇帝詹姆斯、Spotify執行長艾克（Daniel Ek）、Snapchat執行長史匹格（Evan Spiegel）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。
另外藝人方面有《菜鳥新移民》台裔女星吳恬敏、中國女星范冰冰等人、艾瑪史東、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、約翰傳奇（John Legend）等。
。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。