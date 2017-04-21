巴黎香榭大道疑遭恐攻 兩警中槍1死
(5:00更新)2名警員中槍，之前有報導指，2警均身亡，但法國內政部發言人表示，一名警察死亡，兩人重傷。他說有兩名死者的報導不正確。警方表示不排除可能是持槍搶劫，但也稱可能是恐怖攻擊，目前還在調查中。
法國大選前三天，法國巴黎香榭麗舍大道疑發生恐攻，當地時間20日晚驚傳槍響，有人朝警員開槍，2警員中槍，已知1名警察死亡，另有1名警察受傷，槍手據報已被擊斃。警方目前封鎖該路段，呼籲民眾不要前往香榭麗舍大街。
大批武裝警員進入香榭麗舍大道並封鎖道路，巴黎警署建議民眾不要前往香榭大道，大道已暫時封鎖，有直升機在上空盤旋。
香榭麗舍大道是法國首都巴黎的一條大道，位於城市西北部的第八區，被譽為巴黎最美麗的街道，有著名奢侈品商店和演出場所、咖啡館、餐館，是許多遊客到巴黎必去的景點之一。
(中時電子報)
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