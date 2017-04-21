安理會譴責北韓射飛彈 揚言實施新制裁

聯合國安全理事會今天強烈譴責北韓最近的飛彈試射，並揚言將針對平壤政權「造成情勢嚴重動盪不安的行徑」實施新制裁。

法新社報導，安理會一致同意發布聲明，要求北韓「不再進行核子試爆」，並抨擊平壤的「非法飛彈活動使得該地區和全球的緊張情勢大增」。

為處理北韓發射飛彈造成的危機，安理會揚言「採取進一步重大措施，包括制裁在內」。

安理會以往的聲明也曾警告要採進一步措施，但這項獲得共識的文件明確提及制裁，顯示安理會立場更趨強硬。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）告訴記者：「如果我們得要開始檢視制裁或其他行動，我們將會這麼做。」

俄羅斯堅持聲明中的文字應強調必須「透過對話」達成和平解決，上述文字列入聲明後，美國草擬的這項聲明才獲得一致同意。

北韓16日試射飛彈失敗，就連平壤最重要盟友中國也表示支持譴責北韓，但俄國擋下先前版本的聲明。1060421

(中央社)