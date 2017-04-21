川普：南韓曾是中國一部分 南韓表示...

川普日前接受訪問時說出「韓國曾是中國一部分」一席話，引發南韓不滿。(圖片取自美聯社)

美國總統川普日前接受訪問時說出「韓國曾是中國一部分」一席話，引發南韓不滿，南韓外交部馬上出面反駁這是錯誤史觀，在數千年的中韓關係上，韓國並非中國的一部分，這是不容否認的歷史。

川普12日接受華爾街日報專訪時，提及習川會上，大陸國家主席習近平談及中國和朝鮮半島的歷史以及幾千年歷史和無數的戰爭，曾稱其實韓國曾是中國的一部分。川普有沒有會錯意或誇大其詞不得而知，但南韓馬上跳出來反駁，認為韓國並非中國的一部分，這是不容否認的歷史。更強調南韓政府未來將會向包括中國、美國等國際社會傳達正確的歷史觀。

但這也不是川普第一次惹出爭議，這次川普口中轉述習近平稱「韓國曾是中國一部分」，在朝鮮半島敏感時刻，中國反對在韓國部署美國的薩德反導彈系統，關係緊張，中國因此祭出限韓令，而川普這番言論勢必引發一番風波。

(中時電子報)