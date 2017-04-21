今各地有雨 下半天後北台明顯轉涼 週末探16度
受到鋒面影響，今各地都會出現明顯的雨勢，部分地區會有打雷現象，西半部及東北部會有局部較大雨勢發生的機率。溫度方面因下雨的關係，北台氣溫會比昨日下降一些，高溫約26度左右，尤其下半天以後受到東北季風增強影響，將有明顯轉涼的感覺，到了晚上氣溫大約只有20度上下，至於中南部及花東高溫還是有27到31度左右，沒下雨時較為悶熱。
根據中央氣象局資料顯示，本週六水氣偏多，全台為有陣雨的天氣，周日至下週一全台仍易有局部短暫陣雨，不過水氣會慢慢減少，溫度方面，週六、下週日東北季風影響，北台一整天偏涼，低溫下探16、17度左右。
到了下週二，水氣更為減少，各地天氣轉穩定，高溫升至30度左右。不過下週三、下週四(26日、27日）受到另一鋒面與東北季風影響，各地都會有陣雨現象，天氣也會轉涼。
空氣品質方面，今各地為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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