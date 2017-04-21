研究：騎車上班降低一半癌症風險

根據最新科學研究，上班族如果騎腳踏車上班，可以減少患上癌症及心臟病的機會近5成。(圖片取自達志影像)

現代人注重健康，如果你想長壽，想減少患上癌症的機會，可以試試每天騎腳踏車上班，根據最新科學研究，上班族如果騎腳踏車上班，可以減少患上癌症及心臟病的機會近5成。

英國蘇格蘭格拉斯哥大學(University of Glasgow)進行5年研究，分析了25萬上班族的健康情況，比較常運動以及最不願走動的一群上班人士。統計他們心臟病發，癌症和死亡事件，發現與他們的通勤方式息息相關。在研究期間有2439人逝世，1748人被診斷出患上癌症，1110人患上心臟病。

結果發現，經常騎腳踏車的人可以減少患上死亡的疾病機會41%，減少患上癌症的機會45%，減少患心臟病的機會46%。

而經常踩腳踏車的定義為每星期平均踏上約48公里，而騎的公里數越多，對人們的健康越有幫助。走路也對減少患心臟病有好處，但每星期最少要走約9.7公里才真正有益處。

世界衛生組織表示，2015年有880萬人死於癌症，30％至50％的癌症可以通過一系列因素來預防，包括定期運動，保持身體健康，減少飲酒。

研究人員建議，上班族每天上班，如果要養成騎腳踏車的習慣，也需要政府改善道路的基礎建設，成為更適合公眾騎腳踏車的環境，比如有連接的腳踏車路線，人們更容易將腳踏車帶上火車，或是上班公司有洗澡設施配合等。

(中時電子報)