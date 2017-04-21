傳訊「抱歉強暴你」 華裔博士被控性侵

英國牛津大學攻讀博士的華裔學生雪曼（Sherman Ip），涉嫌在2013年在倫敦性侵一名女子，目前已遭到起訴。(圖片取自telegraph)

曾在英國牛津大學攻讀博士的華裔學生雪曼（Sherman Ip），涉嫌在2013年在倫敦性侵一名女子，不過事發一年後，他向被害寄了封「抱歉強暴你」道歉簡訊後，便馬上遭到逮捕，他直到2015年才遭起訴，今年4月法院才開庭審理。

據了解，2013年5月雪曼偷偷闖入學生公寓，趁女子熟睡時下手，將被害人強壓在床上，並撕破對方衣服，最後性侵成功，女子事後邊哭邊逃離住處，還發短簡訊給雪曼，指他當晚的行為是錯誤的。

但被害人遲遲不敢報警，直到嫌犯在2014年10月傳送了封道歉簡訊給她後，簡訊中寫著「真的很抱歉強暴了妳，還逼迫妳做不喜歡的事，不管是在情感或身體所造成傷害，真的都感到非常愧疚，這全是我的錯。」她才鼓起勇氣尋求警方協助。

據了解現年25歲的嫌犯是倫敦大學學院物理學碩士，2015年在牛津大學攻讀博士學位。不過他週三在庭上否認強暴指控，指當初兩人是兩情相悅下發生關係，當雪曼告訴她關於另一個女孩的存在時，她變得嫉妒。

(中時電子報)