吃水果餐減肥 小心越減越肥

許多人會以水果餐來減肥，但這種減肥方式小心會讓你越減越肥！（達志影像/Shutterstock）

夏日即將來臨，短褲、比基尼悄悄出籠，為了消除冬天囤積的脂肪，許多人會以水果餐來減肥，但這種減肥方式小心會讓你越減越肥！

根據「全民健康基金會」報導，很多人忽略了水果的熱量其實並不低，吃太多也會胖！台大醫院營養師呂孟凡指出，人體所需要的均衡營養，每一大類的食物都無可互相取代，而大多水果都是醣類，除了酪梨有少量脂肪，其他水果則無蛋白質和脂肪。

因此，不建議三吃只吃水果，即使是只有一餐用水果取代也不健康，雖然吃水果餐在短期內可以得到減重效果，不過恢復正常飲食後反而會加速復胖，營養師呂孟凡建議，減重應注重營養均衡，不如從降低總熱量，例如一碗飯改成半碗飯，或是正餐外不吃零食等做起，以及選擇低升糖指數(GI)的水果。

至於哪些水果是屬於低升糖指數(GI)，例如橘子、蘋果、桃子、草莓、棗子、香蕉，而木瓜、黑葡萄、鳳梨、香瓜屬於中GI，西瓜則是屬於高升糖指數的水果。

另外，許多人都這個疑問「水果應該飯前吃或飯後吃？」營養師呂孟凡表示，其實都可以，飯後吃水果可以幫助消化，飯前吃則是營養素吸收快，但空腹吃水果血糖上升較快，因此糖尿病患者吃水果的時機應與正餐隔開，以及胃食道逆流和胃潰瘍的人也不宜空腹吃水果。

(中時電子報)