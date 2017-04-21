香榭大道槍擊案 IS公布槍手國籍 法警搜捕他嫌

法警在香榭大道上進行調查。(美聯社)

法國警方在香榭大道附近搜查路人。(美聯社)

一名士兵在巴黎凱旋門附近戒備。(美聯社)

今晨巴黎熱鬧觀光景點香榭麗舍大道發生疑似恐攻事件，導致一名警員和一名攻擊者死亡，恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)承認犯案並公布槍手暱稱和國籍，法國警方目前正在追捕另一名在逃嫌犯。

根據路透社(Reuters)報導，IS表示這名槍手是來自比利時的Abu Yousif，法國警方已經辨識出他的真實身分，但在確定沒有共犯之前不會公布他的姓名。現場警員表示他們正在搜尋另一名嫌犯。內政部發言人Pierre-Henry Brandet也表示，目前無法排除有其他嫌犯的可能性。

目擊這起事件的Chelloug表示，她看到槍手走下車後持槍殺死一名警員，總共聽到6聲槍響。目前警方要求大眾避開香榭大道，電視畫面顯示目前大道上擠滿了警車、武裝警察和記者。

這起事件使得法國的緊張情勢再度升高，周日法國將舉辦總統選舉，候選人之間的勝算堪稱史上最勢均力敵。本周法國警方也在馬賽(Marseille)逮捕企圖在選前發動攻擊的兩名男子。

巴黎在2015年11月時發生大規模恐攻，攻擊者用槍枝和炸彈造成130人死亡368人受傷，10名已知攻擊者中2人來自比利時、3人則是法國籍。

(中時電子報)