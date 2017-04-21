槍擊案前才逮2極端份子 法總統候選人取消競選活動

香榭麗舍大道今傳槍響，一警和槍手死亡。(美聯社)

極右派候選人勒朋。(資料照)

法國知名景點香榭麗舍大道今傳槍響，槍手朝坐在車內的員警開槍，造成一死兩傷，而槍手隨後遭擊斃，IS也承認犯下這起攻擊，適逢法國總統大選選舉期間，攻擊案的發生也讓選舉的安全風險增加。

法國大選第一輪投票即將在23日舉行，各候選人加強馬力拉票，不過就在香榭麗舍大道槍案前幾天，法國警方才在馬賽南部逮捕了2名疑似準備在投票日當天發動攻擊的男子，並在這兩人的公寓查獲大量的武器和炸藥，而該種炸藥和之前巴黎恐襲使用的一樣。

而在今日槍擊案發生後，法國總統候選人瑪琳·勒朋(Marine Le Pen)和法蘭索瓦·費雍(Francois Fillon)，也分別取消了最後一天的競選活動。

(中時電子報)