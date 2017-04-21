4月21日各報頭版要聞

重點要聞

國軍爆男男性侵疑雲

軍中溼樂園？陸軍澎湖防衛指揮部昨爆發性侵事件，一名男性士官長被告發涉嫌對男士兵脅迫口交，士官長坦承確有發生關係，軍方依規定對涉案士官長記4大過解職，並直接汰除法辦；陸軍十軍團更有一名上校對女士官在營區猥褻喇舌，昨二審被判刑8月，緩刑3年，軍紀蕩然無存。

前瞻總體檢 曾巨威：短視投機

前瞻計畫公聽會昨總體檢，針對5大項計畫全盤討論，國民黨前立委、政大名譽教授曾巨威指出，行政院推動計畫前未做好總體經濟效益評估，未記取前幾任政府舉債做基礎建設，效益不彰的教訓。他炮轟這樣的總體經濟效益評估不用心，也反對透過特別預算進行粗糙的計畫。

侯友宜：政治干預 警無所適從

「政治干預太多，才讓警察節節敗退！」新北市副市長侯友宜說，面對陳抗，警察只有一個標準，別管抗議理由、是什麼顏色，只要合法申請就保障，不合法就取締，暴力事件就現場逮捕，但現今「長官們」不斷扯後腿，留下「警察抓了人，沒用」的印象，才會讓年金改革陳抗發生暴力事件，卻無力阻止的憾事。

重點要聞

11度通報 3張保護令全沒用 家暴夫撞死妻

彰化市一對結縭三十八年的夫妻，丈夫長期對妻子言語和肢體施暴，甚至揚言「打死妳！」妻子五年多來十一度通報家暴，近四年來更三度聲請通常保護令獲准，只是上月第三次聲請保護令一時心軟，未向法院聲請要求「遠離被害人及住處」的最高層級保護令。不料黃男不滿遭妻子控恐嚇，前天嗆聲同歸於盡，昨竟駕駛小貨車衝撞妻子和兩子，撞死妻子後被依殺人罪、殺人未遂等送辦，彰化地院昨晚裁定收押。

53頭乳牛染結核病 病菌人畜共通 勿喝未殺菌生乳

嘉義、台南和屏東牧場驚爆乳牛染人畜共通的牛結核病！防檢局昨指，發現共53頭病牛都出自雲林一處牧場，已撲殺，牧場其他未染病乳牛則進行移動管制，此為今年最大規模牛結核病疫情；提醒民眾勿喝未經殺菌的生乳，避免感染。疾管署指，牛結核病仍可能傳人，會評估追蹤相關畜牧業者。

自強 普悠瑪擬評估推差別票價

台鐵票價將調漲，區間票漲幅恐超過7.5%，立委李昆澤要求台鐵票價應推普悠瑪號和自強號差別票價、區間通勤有轉乘優惠，交通部長賀陳旦昨承諾朝向該方向檢討，另區間票不會貿然大幅調漲，將有老客戶優惠。台鐵局長鹿潔身則指，台鐵票價會納入行車時間、尖離峰等考量推差別票價。

重點要聞

蔡總統裁示：台美貿易談判 要做好準備

為因應美中關係可能發展，蔡英文總統昨天召開第三次「對外經貿戰略會談」，研判美國在川普政府上任後，整體經貿政策可能發展、及後續因應沙盤推演。蔡英文總統昨天指示，面對未來台美貿易談判，各機關須盡快做好談判準備及相關工作。要從策略合作夥伴的思維，致力建構台美關係的全新架構。

毒品除罪化？「恐讓反毒失守」

司改國是會議第五分組昨天討論毒品議題，作出擴大沒收毒品犯罪利得、增加戒毒的多元處遇、挹注毒品防制基金等決議。會前有委員建議毒品除罪化、由政府當「藥頭」，但在小組工作會議時就被否決，最後並沒成為昨天討論的實質議案。

搶前瞻預算 侯友宜槓柯文哲

前瞻基礎建設最後一場公聽會昨在立法院經濟委員舉行，各地方政府為了搶預算大餅，高分貝喊話，新北副市長侯友宜把矛頭指向台北市長柯文哲說要新北不要爭軌道一席話，侯說，「有飯吃的分一點給沒飯吃」，強調下周新北將送出所有申請案，爭取軌道建設。

重點要聞

飛彈專家 張冠群升上將副部長

蔡英文總統上任即將屆滿一週年，昨核定大規模的軍方首長調整案，參謀總長邱國正月底屆齡退伍，由國防部軍政副部長李喜明上將接任參謀總長，飛彈專家、現任中科院院長張冠群中將直升為國防部軍備副部長，並晉任為二級上將。

反年改失控 違法施暴 將以現行犯逮捕

針對反年改四一九暴力事件，行政院長林全昨主持院會時表達政府予以譴責的嚴正態度，指示警政署儘速蒐證嚴辦。警政署長陳國恩也召開專案檢討會議，要求刑事局與台北市警局成立專案小組，全力追查滋事份子。專案小組已正式釐出至少發生十六起違法暴力事件，查出至少有廿八人對立委 、縣市首長、新聞採訪車作出滋擾或攻擊。

爭取F-35 馮：7月向美表態

國防部下月初將進行今年度「漢光卅三號」演習電腦兵推項目，除模擬中國在二○二五年具備三艘航空母艦，也將我國屆時是否取得F-35戰鬥機的情境納入推演。不過，我國目前尚無取得F-35戰機的相關訊息，國防部長馮世寬昨在立院表示，我方可能在今年七月左右和美方充分溝通、表態，但也要美方同意。

(中時電子報)