被爆熱戀大陸網紅？ 唐禹哲：P圖功力有待加強

被爆戀上大陸網紅，唐禹哲出面回應烏龍傳聞。(圖/唐禹哲臉書、西里_CiLi微博)

藝人唐禹哲日前被爆熱戀大陸網紅「西里_CiLi」，但未料女方竟遭起底都是自導自演，兩人的「情侶合照」竟是自行P圖而成，這讓唐禹哲在臉書發文回應，奉勸對方想要最好要腳踏實地。

唐禹哲表示心情未受影響。(圖/本報系資料照)

唐禹哲先是透過團隊否認緋聞，表示根本不認識「西里_CiLi」，認為對方假借名氣炒作新聞，最後更被抓包合照也是P圖，對此唐禹哲親上火線回應，並語重心長表示「孩子，想紅想博得關注，就該腳踏實地的努力，別只想著偏門」，最後更還不忘提醒「P圖的水平，嗯....也要加強，哈哈哈」，當眾反降對方一軍。

最後唐禹哲表示心情未受影響，至始至終擔心的還是粉絲的感受，對此讓粉絲直呼感動，對於他面對烏龍傳聞，不僅沒動怒還教導她做人處事道理，也不忘大讚心胸相當寬大。

(中時電子報)