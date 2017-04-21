吳綺莉母女鬧上警局 成龍終於開腔

成龍首度開腔回應吳綺莉母女的事。（圖／翻攝新浪娛樂）

成龍婚早前外情的對象吳綺莉與私生女吳卓林，日前母女倆鬧上警局，她更出面控訴成龍這些年不聞不問，甚至傳出房祖名曾拜託爸爸幫幫這對母女，但成龍先前出席活動都避談；他昨首度回應，強調自己「不看八卦新聞。」

吳綺莉與吳卓林關係降到冰點，吳卓林更被指都不回家，讓吳綺莉天天以淚洗面。而成龍昨在澳門出席「全球華語榜中榜暨亞洲影響力大典」時又被追問，他難得開金口，表示「不看八卦新聞，所以少很多煩惱」，坦言以前看得多，但現在看看了，強調只想一心做好電影。

離去前，成龍還丟下一句「我現在沒有什麼不開心，奧斯卡都拿了，還有什麼不開心？」似乎是在暗示對吳綺莉母女倆目前都沒有任何想法了。

(中時電子報)