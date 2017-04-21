NBA》籃網補強又有新目標 鎖定灰狼替補射手
林書豪在籃網的新隊友選擇又多一個？根據明尼蘇達當地電視台《KSTP》爆料，籃網正在考慮招攬灰狼替補射手穆罕默德，其實這不是雙方首次傳出「誹聞」，前年12月期間，「爆料天神」沃納洛斯基也曾爆料籃網想找穆罕默德。
身為灰狼主要替補之一的穆罕默德，本季平均可拿9.9分、2.8籃板，投籃命中率4成76，三分命中率也有3成22，可惜除了灰狼已有主力射手拉文，穆罕默德的上場時間也因下半季補強逐漸減少，早就萌生走人念頭。
只是穆罕默德今年夏天仍屬受限自由球員，籃網可在自由市場開放之後(美國時間7月1日，往年是在7月7日)，跟他提出合約，接著等待2天時間(以往是3天)，看看灰狼是否願意提出同樣條件留人。
其實籃網在受限自由球員市場的選擇很多，除了穆罕默德，以及先前就曾考慮招攬的巫師前鋒波特、活塞後衛波普，包含小牛中鋒諾爾、老鷹前鋒小哈達威，以及去年夏天來過台灣的雷霆前鋒安卓羅伯生，也可列在籃網補強名單。
(中時電子報)
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