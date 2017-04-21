遏止房價飆漲 多倫多對外籍投資客祭出15％重稅

溫哥華蓋斯鎮。(美聯社)

加拿大多倫多今決定對外籍房地產投資客祭出15%的重稅，以遏止不斷飆漲的房價，多倫多已成為加拿大房地產最貴的地區之一。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，這個決策影響的區域是金馬蹄地區(Golden Horsehoe)，涵蓋尼加拉瓜區域、多倫多地區和彼得堡。所有非加拿大籍、非持有永久居留權的買家或是外國公司，將必須付出這筆稅金。

安大略省長Kathleen Wynne表示這是在房地產價格不斷增長，年輕人買不起自己的房子、無法想像有自己的家後才做出的決定。過去兩年來安大略省的房市出現大幅成長，引發泡沫化的憂慮，光是在大多倫多地區，去年平均房價就成長了33%。

Wynne表示這項新政策不是針對新移民，而是要對付只想快速獲利、或是想找個安全的地方存放資金的人。因此付出這個高額稅金的人若之後成為加拿大國民、取得永久居留權、或是在當地工作和讀書，都有資格申請退款。

去年8月，英屬哥倫比亞省成為第一個在大溫哥華區域、針對外籍房地產買家祭出15%重稅的加拿大區域。當地的低利息和大量外籍投資客，已經使得溫哥華成為世界上房地產最高不可攀的地方之一，而這些投資客中有許多都來自中國。

這個重稅實施的第一個月就使得大溫哥華地區房地產成交量大跌40%，房地產價格也跟著減少。安大略政府估計多倫多和附近地區的，外籍房地產買家約占8%，地產開發商表示這些外籍投資客往往一口氣買下一堆房地產、但卻沒有居住的意願。

(中時電子報)