對抗「異位性皮膚炎」保濕很重要！3招搞定

對抗「異位性皮膚炎」保濕很重要！專家提出3招，幫助患者搞定！（圖／康健雜誌提供）

一名女童4月初時，大腿開始出現水泡、紅腫，家長以為是尿布摩擦的關係，沒想到範圍逐漸擴大至四肢，就醫後才發現是異位性皮膚炎。醫師指出，異位性皮膚炎一發作起來奇癢無比，搔抓後流湯流水、皮膚結痂變硬，做對3件事，便能緩解不適、減少用藥！

最大的特徵就是癢

異位性皮膚炎是一種反覆發作的過敏性皮膚疾病，與基因遺傳及環境因素有很大的關係，好發於嬰、幼兒，不會傳染。罹患異位性皮膚炎的小朋友通常會合併出現過敏性鼻炎、氣喘、過敏性結膜炎等。

隨著年齡變化，發作的部位也會改變。嬰兒期（兩個月到兩歲）以頭部為中心，臉頰、頸部、頭皮出現紅色皮疹，並延伸到四肢伸展側，皮膚有輕微的脫屑和分泌物，抓破會形成痂皮。成人期發作時，濕疹部位以四肢彎曲處為主。

異位性皮膚炎最大的特徵就是癢，尤其睡覺時，常因癢而無意識搔抓，導致發炎，增加傷口感染的機率，嚴重時甚至要住院治療。由於皮膚常處於慢性發炎，外觀乾燥、脫屑，變黑、紋路變多，急性時傷口還會有滲出液，流湯流水，影響睡眠品質和情緒，也是異位性皮膚炎難纏之處。

做對3件事 搞定異位性皮膚炎

1.聰明使用類固醇

台大醫學院小兒科及臨床醫學研究所教授江伯倫在《戒吃、戒抓，告別異位性皮膚炎》中指出，臨床上所使用的類固醇可依強度區分為七級，強度愈高、使用時間長，副作用也就愈高。

尤其用口服和注射性類固醇治療異位性皮膚炎應僅只使用於發炎的急性期，並且需經過醫師評估用量，江伯倫指出，通常只要少量使用便可改善皮膚症狀，如果患者長期依賴類固醇的療效，恐難避免月亮臉、水牛肩、生長遲緩的副作用產生。

就算是局部擦類固醇藥膏，副作用較小，長期下來仍可能產生皮膚萎縮變薄、色素改變、長毛、長痘痘、毛囊炎等不良影響。

既然類固醇會導致各種副作用，能否乾脆完全不用？

台大醫院皮膚科專任主治醫師朱家瑜搖頭說，無論是在國內外，局部使用類固醇藥膏仍是目前治療異位性皮膚炎的標準做法，尤其針對大多數輕度的皮膚炎患者來說，最好由醫師開立強一點的局部類固醇藥膏，盡快抑制發炎後就停用，這種間歇性使用類固醇藥膏的做法，可大幅降低長期使用產生不良作用的可能。

但回歸源頭，如果早從生活保養、降低過敏原著手，就能斷開「癢─抓─傷口─過敏─發炎」的惡性循環。

2.遠離過敏原是第一要務

九個月內是異位性皮膚炎治療的黃金期。由於小寶寶出生後最早接觸的蛋白過敏原通常來自腸胃道，因此最早的過敏症狀還是食物過敏，表現在外即為腹瀉和異位性皮膚炎，這時如果能避免食用到誘發過敏的食物，就有機會能完全好起來。

尤其若祖父母、父母和兄弟姊妹有過敏疾病，小寶寶就是高危險群，飲食就更該注意，建議母親親自哺乳或用低過敏奶粉，添加副食品時則掌握多樣、少量的原則，建立腸胃道對各種食物的免疫耐受性。

孩子到2歲之後，過敏原逐漸從食物過敏轉成空氣過敏原，例如環境中的塵蟎、真菌、蟑螂等，刺激人體內免疫系統，引發後續的發炎反應，尤其若搔抓出傷口導致感染，反覆發作，久而久之免疫系統就會失去平衡，之後就算沒有過敏原刺激，也會因免疫系統失衡而發病，增加治療難度。

3.每天都要保濕 修復皮膚屏障

中國醫藥大學附設醫院國際醫療美容醫學中心主任邱品齊指出，異位性皮膚炎患者天生缺乏一種特殊的脂肪代謝酵素，無法合成皮膚所需的必需脂肪酸，因此皮膚異常乾燥，缺乏保護屏障。如此一來，皮膚易受外在刺激而發炎，就連乾燥時特別容易剝落的角質層也會引發一連串細胞激素反應，讓人搔癢難耐。

環境的溫、濕度對於皮膚症狀也有很大影響。冬季溫度低時，皮膚變得更乾燥，發炎症狀加劇，而夏季溫、濕度高也會讓人抓個不停，因此朱家瑜強調，異位性皮膚炎患者應每天擦保濕劑，不但可以改善皮膚乾燥情形，更可改善皮膚的正常生理功能，降低發炎頻率。

至於市售訴求「異位性皮膚炎適用」的保養品，其實只要沒有刺激皮膚或引起過敏的成分就可以使用，如果能添加一些抗發炎、舒緩、止癢的成分當然更好。現在更有獨特裝瓶技術的產品，完全不必添加防腐劑，是很好的選擇。

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(中時電子報)