前NFL球員獄中自盡 洗脫謀殺罪名

前愛國者隊近端鋒賀南德茲在獄中自殺。(美聯社資料照)

遭控犯下波士頓雙屍命案的前愛國者隊球員賀南德茲(Aaron Hernandez)數日前獲判無罪，當時他與辯護律師似乎很高興的樣子，昨日他卻於獄中上吊自殺，年僅27歲。這起命案發生於2012年，目擊者指出賀南德茲在酒吧與人爭執，並開車射殺了兩名男子，最後證實賀南德茲只是持有槍械，但沒有殺害二人。

然而賀南德茲還在2013年6月犯下另一起震驚美國的凶殺案，他殺害了波士頓當地的足球員洛伊德(Odin Lloyd)，洛伊德的女友是賀南德茲未婚妻的姊妹，賀南德茲事後還試圖湮滅證據。由於麻州已於1984年廢除死刑，賀南德茲一級謀殺罪名確立後遭判終身監禁不得假釋，雖然雙屍案他是清白的，他仍因洛伊德的案件而無法獲得自由。

賀南德茲其實還有上訴機會，但他自認翻案無望，留下3封遺書後用床單上吊自殺。賀南德茲在完成上訴之前就死亡，因此他的罪名會被撤銷，也就是他用生命換來了身後的清白。法醫不得再扣留賀南德茲的遺體，他的大腦會依照遺願捐給波士頓大學，提供給腦部傷害的研究。

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(中時電子報)