北韓是敵人嗎？南韓統一部：也是夥伴
南韓前總統朴槿惠下台後，新一任總統大選正如火如荼展開，關於對北韓的定位問題成為關注焦點。那麼，北韓到底算不算敵人？南韓統一部說，既是敵人也是夥伴。
據韓聯社消息，南韓在19日舉辦總統大選辯論，民調第一的文在寅稱北韓並非國家的「主要敵人」，遭到其他候選人批判。對此，文在寅幕僚團隊於20日解釋，這樣說是因為總統職責在謀求半島的穩定，將北韓定位成「主敵」並非總統該做的事，貿然樹敵也對國家無益。
報導指出，就南韓的《國防白皮書》記載，1995年版首次使用「主要敵人」形容北韓，而後歷經多次修改，2010年改稱「敵人」並沿用到今天。
關於以上爭議，南韓統一部在20日受訪表示，在法律體制上，北韓被視為敵人，同時也是夥伴。儘管會出現武力對峙，但長期來看，兩韓最終將實現統一。因此在應對北韓挑釁的同時，也應在其遭遇困難時提供人道主義援助。
南韓《憲法》第66條明言，總統作為韓軍最高統帥應懲戒與韓為敵的北韓，但也有義務推進半島統一進程。
(中時電子報)
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