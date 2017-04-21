高雄今晨傳街頭喋血 被害人蒸發地上留血掌印

今晨高雄街頭發生喋血事件！民眾直擊一輛黑色轎車疑遭人追殺，過程中不慎失控，撞上小港機場前道路安全島，一幫人持棍棒猛砸車，並將被害人從車上拖到街上痛毆，民眾發現嚇得報警，不過警方到場時，人已鳥獸散，被害人也不見行蹤，只剩事發的轎車，地上還留有一枚血掌印令人怵目驚心，警方將傳喚車主到案說明，並將採證相關事證，全力追緝中。

(中時)