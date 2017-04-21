花20萬到美國玩15天 退休師籲年改要有同情心惹議

立院19日初審年金改革案，監督年金改革行動聯盟夜宿立法院圍城，民眾在立法院外馬路席地而睡。(郭吉銓攝）

年金改革議題續燃燒，日前有名退休老師上政論節目討論年改意見，先是批評政府不願傾聽軍公教心聲，又透露下周要去美國參加小孩畢業典禮，順便玩15天，總計要花20萬，該話還沒說完便被在場來賓打斷。該退休師之後雖極力辯解，但該言論被上傳網路後引發網友熱議。

退休教師、退休教育人員協會研究員蕭秋華日前上政論節目，批評政府不願傾聽軍公教人員的聲音，並表示要談一件私事，並說明什麼是同理心。

蕭秋華說自己有兩個孩子，其中一個為了圓夢，想到美國念書，因為學費問題，因此將自己的房子拿去申請貸款付學費，又貸了第二胎讓小孩去美國讀書，去年年底小孩又說學費、生活費不夠，他又貸了第三胎。

蕭秋華接著表示下個月小孩就要畢業了，並邀請父母到美國參加畢業典禮，蕭秋華原先拒絕小孩的邀請，兩個月後小孩再提此事，就還是決定去了。蕭秋華解釋，原先參加畢業典禮只要三、四天，來回機票花費就要將近10萬元，後來小孩建議能在美國玩，因此下個月他要去15天，整趟旅程要花費20幾萬元。

蕭秋華話未說完，就被民進黨立委陳其邁打斷，並表示實在聽太不下去了。陳其邁說社會上很多大學畢業生22K，但蕭秋華自己家所有的事情，都跟年金改革都扯在一起，直言「我沒有辦法看出裡面有什麼公益性啊」、「你要去看到這個社會的，這些弱勢的，這些年輕朋友無助嘛」。

蕭秋華則稱「贊成要改革」，並解釋自己的意思「如果每一個人有困難，如果你能夠去同理他的話，很可能你的阻力會小很多，這才是我的用意」。

蕭秋華這番話也被該節目主持人安幼琪質疑「你的困難是，你的小孩在美國讀書，你的退休金不夠付？」此時節目便進廣告。

該片段上傳網路後引發網友熱議，有網友表示「滿滿的豬隊友」、「意思就是，錢不夠我出去玩啦」、「所以就一個問題嘛 退休金是拿來養老還是拿來玩的」、「上電視講他如何貸款讓小孩出國嗎？這有什麼好可憐的啊」、「老師連退休金的定義都不懂嗎」、「真心請教那老師 請問退休金的意思是給你___1養老2玩」、「退休金本意明明就是夠一個人生活，最後怎麼變成要滿足全家」、「自己把臉伸出去讓人家打」。

也有網友替該退休師緩頰，表示「退休軍公教各有各的難 生活很辛苦 有很難懂嗎」、「我怎麼覺得這個阿伯一直被打斷?等他講完再打臉不行嗎」。

(中時電子報)