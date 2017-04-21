4／22世界地球日！「北大幸福市集」推塑膠歸0大作戰

北大幸福市集。（新北市農業局提供）

為響應「世界地球日」環保政策與愛地球的主張，北大幸福市集將在本週六4月22日的市集日舉行「愛地球塑膠歸零大作戰」活動，4月22日當天只要自備購物袋來市集消費，滿100元即可獲得精美小盆栽1盆，數量有限，每人限拿2盆喔！

北大幸福市集是由臺北大學學生學生社團─好好市集社所創辦，每月單週早上在三峽臺北大學大門口搭起帳篷，至今2年來在學生團隊的努力經營下，擁有不少合作農友，值得一提的是社團學生與前來擺攤的青年農民廖怡雯、廖子儼姐弟由於年紀相仿，特別有話聊，除了在市集日會一同販售農產品外，平時也會為了讓市集營運更臻完善，討論市集籌運細節，互相砥礪切磋。

市集內不僅販售豐富多元的農產品，如當令健康蔬果、苦茶油、農產加工品及各式盆栽，更秉持著健康、安心、有機的理念，推廣地產地消的減碳觀念。社團努力迄今，除了提供北大特區的居民一個平台購買在地安心的蔬果，也帶動臺北大學師生及北大特區居民的環境永續意識，這些成果在在說明了學生們對市集的用心。

新北市政府農業局長李玟表示，每一位關心農業議題的學子都是農業發展的曙光，而臺北大學社團學生將關注農業議題的心意落實為舉辦市集，為小農提供販售的據點，也創造消費者購買安心食材的平台，實屬不易，未來也將持續給予輔導協助，讓市集營運更順利。

而農業局為落實穩定小農多元行銷通路的理念，自101年起陸續在三芝（2處）、林口、雙溪、石碇 、深坑、鶯歌、淡水、三峽及新店碧潭等10處設立農夫市集，並自104年起在板橋、淡水、三重、蘆洲、樹林、金山(2處)及三芝農會超市與泰山公有市場辦理新北小農鮮舖，提供新北在地好食材展售平台。

本週六世界地球日上午7點到11點，歡迎大小朋友帶著購物袋到美麗的北大校園漫步逛市集，響應環保活動外，也採購最新鮮的健康蔬果替自己的體內做環保喔！

(中時電子報)