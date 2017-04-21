高雄長庚院長李炫昇，遭黑函攻擊閃辭

李炫昇遭黑函攻擊，本周主動提出辭呈，希望以此自清，避免傷害醫院名譽。（林宏聰攝）

高雄長庚醫院院長李炫昇去年七月才接任院長，最近遭黑函指控，說他6年前收受廠商好處，他為了自清，本周宣布辭去院長職務，仍然繼續看診；今天上午他表示，黑函內容子虛烏有，但為了避免醫院被誤解，才決定辭職明志。

「要我下台可以，傷害我的醫院就不行！」李炫昇本周一宣布辭去院長職務，引起院內譁然，辭呈目前尚未批准，不過已先由副院長王植熙代理院長職務，在6月衛福部醫院評鑑前發生此事，據悉院方也相當措手不及。

李炫昇上任僅9個月，最近卻有黑函指控，指他6年前任林口長庚骨科部長時，辦活動接受廠商好處，他雖否認指控內容，但強調為了保護醫院，決定主動辭職明志，「黑函目標就是要我下台，我請辭了就沒有焦點，看散佈黑函的人要怎麼樣」。

李炫昇說，辭職並非讓步、讓小人得逞，他只是擔心有心人士攻擊他，也會連帶傷害到高雄長庚醫院，「院內人才濟濟，團隊非常堅強，即使我離開院長位置，相信也能面對包括評鑑在內的任何挑戰」。

他也強調，黑函所指他在林口醫院任內辦骨科忘年會收受贊助，這都是「古早的事」，以前並無明確規範，形同不成文的規定，當時院方也都調查過，但是散播黑函的人依然舊事重提，若被斷章取義，恐怕讓醫院遭人誤解。

李炫昇說，當初接任院長，就做好隨時下台的準備，他不想知道丟黑函的人是誰，會選擇原諒，但相信有心人呈現人性懦弱與醜陋，自己會一輩子良心不安。

(中時)