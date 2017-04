「亞洲偶戲的魔力展」魅力四射南非國家美術館

「亞洲偶戲的魔力—美女、英雄、反派角色、神明和小丑」展與會貴賓合影。(左起文化部文化交流司紀東陽副司長、台原亞洲偶戲博物館羅斌館長及外交部黃裕峰專門委員,文化部提供)

南非共和國曾是我國重要的邦交國,至今仍有許多台商及僑胞組織在當地活動。此次台原亞洲偶戲博物館能有機會在南非最重要的美術館—南非國家美術館 (South Africa National Gallery) 舉辦「亞洲偶戲的魔力—美女、英雄、反派角色、神明和小丑」展

(The Magic of Asian Theatre Puppets-Beauties ,Heroes, Villains ,Gods and Clowns),是經過多次協調得來,十分難得。

本次將展出150多件亞洲經典戲偶文物,是首次在非洲舉辦之亞洲偶戲展覽,意義非凡。除展覽之外,亦將搭配講座及工作坊等活動,彰顯博物館在台灣亞洲文物保存的領先地位。展覽於5月13日在南非國家美術館開幕,展期到7月31日為止,期間並將有傳統布袋戲表演。

台原亞洲偶戲博物館多年來在林經甫博士的偶戲收藏基礎上,以台灣及中國偶戲為主,發展至今已成為全世界最完整的亞洲偶戲收藏中心,並且是亞洲偶戲研究、保存、展示與推廣之重要機構。世界各地的偶戲研究者、表演者與文物保存專家持續蒞臨博物館進行考察。

包括:世界偶戲聯盟 (Union Internationale de la Marionnette, UNIMA) 的主席及學者、北京影偶傳承研究中心、美國亞特蘭大偶戲藝術中心 (Center for Puppetry Arts)、泰國詩麗吉王后織品博物館 (Queen Sirikit Museum of Textiles) 等單位。

博物館的重要目標是持續在國內外推廣台灣及亞洲偶戲文化,塑造台灣為亞洲偶戲藝術中心。在中央部會及台北市政府的支持下,博物館除了在本館舉辦多種偶戲展覽外,多年來也陸續在台灣各地及許多國家舉辦過五十多個偶戲展演活動,如美國、加拿大、荷蘭、法國、德國、丹麥、土耳其、日本、新加坡、馬來西亞等地,讓國際觀眾了解台灣對於文化的尊重及保存的重要性,分享台灣及亞洲偶戲之美。

