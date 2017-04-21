MLB》泰姆斯打擊蛻變 是大躍進還是大「藥」進？
泰姆斯(Eric Thames)過去只不過是打擊率2成左右的小咖，但去年從韓職回歸加盟釀酒人，如今卻打出4成打擊率、7轟佳績，儼然是全大聯盟最可怕的2棒之一，然而這樣的蛻變，小熊投手教練波西歐(Chris Bosio)和老將雷奇(John Lackey)似乎不認為純粹是實力進步，暗示他的蛻變，可能和禁藥有關。
在泰姆斯前往韓職前的2012年球季，在藍鳥和水手加總出賽86場，僅有打擊率2成32、上壘率2成73、9轟的不及格成績；不過他重返大聯盟至今，表現判若兩人，截至目前為止打擊率4成08、上壘率5成，長打率更是驚人的9成59，另還轟出7發全壘打。開季到現在打了14場，僅2場比賽沒有安打演出。
「很久沒看到有人打出這樣的成績！」波西歐看到泰姆斯的超神演出，不禁把他與小葛瑞菲等傳奇球星聯想在一起；但泰姆斯大躍進的成績，也讓他對這成績的「純度」有些疑慮，「多少有點困惑，畢竟他之前沒那麼突出，且與之前先比，他的身體素質也有所改變。但現在我們得想的，是思考怎麼投才能讓他出局。」
波西歐此一發言，是在他回應馬泰(Starling Marte)禁藥案的同時提出；儘管未直指泰姆斯用藥，難免讓人多做聯想。曾與泰姆斯交手過、吃過虧的雷奇，似乎也認同這個論調，更形容泰姆斯的火燙打擊，是宛如電影裡才會出現的情節，「這樣的表現並不常見，讓人感到有些不解。」
(中時電子報)
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