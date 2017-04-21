巴黎恐攻一警喪命 安以軒遊法PO照報平安

安以軒遊法恰巧碰上巴黎恐攻。(圖/安以軒微博)

藝人安以軒6月將和澳門富商陳榮煉舉辦海島婚禮，不過升格人妻前不忘和「安氏企業」姊妹淘相偕出遊，而一行人恰巧就在昨晚發生恐攻，造成一警死亡的浪漫之都巴黎，這讓安以軒在微博發文報平安，要粉絲無須擔心。

安以軒六月將舉辦海島婚禮。(圖/本報系資料照)

台灣凌晨3點巴黎香榭麗舍大道傳出槍響，造成1名警員死亡，「伊斯蘭國」（IS）也坦承犯案，這讓在地民眾不免人心惶惶，而碰巧與姊妹淘在當地旅遊的安以軒，也PO出與夏雨喬和劉品言的合照，只見三人到凱旋門、巴黎鐵塔等知名景點遊玩，也紛紛擺出俏皮姿勢入境，心情似乎不受恐攻影響，而安以軒也發文寫道「Paris 安企小確幸」跟眾人報平安，不過多數粉絲依舊不放心，紛紛提醒還是要注意安全。

(中時電子報)