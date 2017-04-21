NBA》格林自爆第2戰勸退杜蘭特 第3戰呢？

卓雷蒙格林勸退杜蘭特原本打算帶傷打第2戰的想法。(美聯社資料照)

勇士先前在季後賽首輪第2戰，儘管少了因傷無法上場的杜蘭特，仍大勝拓荒者29分之多，不過卓雷蒙格林21日爆料，原本杜蘭特第2戰賽前打算加入球隊訓練，且在第2戰上場，卻被格林勸退了，更保證勇士可以贏下第2戰。

「杜蘭特當然想打，他絕對不想坐在板凳看球，所以他試圖跟我們訓練，且說自己感覺很好，可以上場比賽，」格林說，「我馬上去告訴他，兄弟！你給我坐下來休息，先保證自己的健康，大家會想辦法解決，一起贏球。」

格林強調，杜蘭特是勇士的球星，他沒法上場，當然對勇士影響很大，可是我們就該彼此幫助，努力挺身而出，到了球場上面提升自我表現，且做好協防，「就算杜蘭特不在場上，我們也需挺過難關。」

儘管勇士要到23日才到波特蘭客場進行第3戰，還有不少時間給杜蘭特接受治療恢復，可是當前擁有2勝0敗優勢的他們，確實有讓杜蘭特繼續休兵的本錢，所以勇士總教練科爾不願太早確認，到底要不要讓杜蘭特打第3戰。

「有這種可能性(杜蘭特繼續休兵)，我們會跟杜蘭特與防護員討論，看看具體狀況如何，我們很幸運獲取較多休養時間，假如到時候他做好上場準備，我會讓他打，」科爾說，「但我們不會貿然把他放上場，我們需要他真正痊癒。」

(中時電子報)