台藝術家吳權倫用「德國牧羊犬」探索文化認同

藝術家吳權倫向謝大使（右三）及夫人（右一）介紹作品。（文化部提供）

獲文化部補助於德國貝塔寧駐村的藝術家吳權倫，於4月14日至5月7日以「德國牧羊犬」為主題，發表駐村成果聯展，透過歷史文獻、各國牧羊犬素描及台灣鶯歌製作的德國狼犬瓷像，探討政治行銷、歷史及文化認同等議題。駐德國代表處謝大使於4月14日開幕當天親臨觀賞，並由藝術村藝術總監譚勒特（Christoph Tannert）及吳權倫親自導覽解說。

在導覽過程，貝塔寧藝術總監譚勒特感謝謝大使的到訪並稱讚吳權倫的作品別出心裁，同時介紹貝塔寧藝術村運作模式及藝術家駐村與創作環境，並與謝大使交換意見。

吳權倫表示，對於從人類及政治觀點觀察動物一直有相當高的興趣，在柏林駐村期間，特別對德國牧羊犬做一番深入研究，發現德國牧羊犬除了有牧羊、看守及救援功能，在第一次世界大戰期間也開始被訓練成軍犬，而世界各國也開始依需求豢養並給予不同名稱。

於是，吳權倫透過大型裝置藝術展現狗與政治、文化間的關係，以素描方式繪製各國不同牧羊犬，並在壓克力板印上代表犬種國別的國旗（但以狗可以辨識的顏色為主（狗看不見紅色），同時在展場若干角落（模擬狗會小便的角落）放置不同的英文字母，拼湊起來則是「馴養的」（Domestic）這個英文單字。

展場中間，則擺設各式各樣大小不一從台灣鶯歌運來的德國狼犬瓷像，以此突顯「德國牧羊犬」而非台灣狗種在台灣熱賣的成功文化輸出意涵，而這樣的熱銷在1960年代電視劇「靈犬萊西」在台灣上映時達到高峰。

(中時電子報)