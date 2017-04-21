生魚片貴森森 抽驗複驗才合格

為加強日式料理中生魚片衛生管理，台中市衛生局日前針對坊間知名日式料理餐廳展開稽查。（馮惠宜攝）

台中市衛生局公布日式料理生魚片稽查結果，抽驗30家30件生魚片，有兩家是複驗才過關。（馮惠宜翻攝）

衛生局稽查員到鰭樂海鮮市場抽驗鮭魚生魚片，初驗不合格，經輔導、限期改善複驗才過關。（馮惠宜翻攝）

為加強坊間日式料理生魚片衛生，台中市衛生局2月召集日式料理餐廳業者舉辦衛生講習，3月中旬起派員到30家店家抽驗生魚片，檢驗生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌等，結果2件初驗不符規定，經輔導及限期改善後複查才合格，這兩家分別是鰭樂海鮮市集的鮭魚生魚片以及市警局附近倚樂屋手作壽司鮸魚生魚片。

台中市衛生局指出，國人愛吃生魚片，坊間日式料理店不少，但生魚片因為是生食處理流程和保存環境都很重要，透過「日式料理餐飲業衛生講習」盼提醒業者須遵守慎選食材源頭供應商、人員手部需隨時保持清潔並減少接觸生魚片的時間、生魚片處理區勿設置水產養殖箱避免汙染等衛生觀念。

在衛生講習後，衛生局也啟動抽驗機制，到坊間30家知名日式料理餐廳小吃店做抽驗，依「生食用食品類衛生標準/生食用魚介類」檢驗，生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌；結果另人驚訝。

近年相當火紅，位台中文心、市政路口鮨樂海鮮市場「鮭魚生魚片」以及台中市警局附近倚樂屋手作壽司的「鮸魚生魚片」初驗不符標準，經衛生局立即派員前往店家輔導改善後再複抽，複驗結果均符合規定；由於這兩家業者都相當知名，尤其鰭樂海鮮市場屬高端消費，竟然需衛生局輔導再複驗才合格。

台中市衛生局食藥科長傅瓊慧指出，食品遭生菌、大腸桿菌群或大腸桿菌汙染的原因多為水質及管路衛生不佳、製售環境衛生有缺失、成品儲存不當、工作人員個人衛生疑慮及食物盛裝容器洗滌不潔等原因所致。她呼呼籲，生魚片存放、販售、運銷時應落實低溫管理，勿與一般鮮魚共同放置或疊放，避免交叉汙染。

(中時)