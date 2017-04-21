香榭大道槍手曾因企圖殺警被判20年 但提早獲釋
法國媒體表示當地時間20晚間在巴黎香榭麗舍大道上，對警察開槍導致1死的槍手是39歲的男子Karim C，在2001年曾經槍擊兩名警察導致重傷，而被判處20年徒刑。
根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，Karim C在網路上使用的假名是Abu Yousuf the Belgian，並且曾經透過加密通訊軟體Telegram表態他想要殺死警察，Telegram因其加密功已成為許多極端分子的愛用軟體，在事件爆發後伊斯蘭國(Islamic State)宣稱是他們發動的攻擊。
台灣時間今凌晨時分，Karim C用一把AK47步槍，射擊停在香榭大道上的路口等紅燈的警察廂型車，導致當時負責開車的警員當場死亡，另外2名警員重傷，Karim C隨後逃離現場並對追捕他的警員開槍，但最後被其他警員擊斃。目前傳出也有1名路人受傷。
《每日郵報》引述的《巴黎人》(Le Parisien)報導，Karim C雖然假名上寫著他是比利時人，但他事實上在法國出生，住在巴黎東部市郊Chelles區。在2001年在巴黎魯瓦西布里(Roissy-en-Brie)攻擊警察後，他在2003年在獄中被判處20年有期徒刑，但後來他卻因未上訴而提早獲釋。
在現場發現的槍手的灰色奧迪車輛，也是登記在他的名下，警方搜查他的住所後發現槍枝和彈藥。
(中時電子報)
文章來源：Freed to kill more police: Isis terrorist who shot dead policeman and wounded two others on the Champs-Elysees was jailed for 20 years for trying to kill officers - but released early
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