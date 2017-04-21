小三篡位 格鬥女星龍達蘿西訂婚
八卦網站TMZ報導，格鬥女星龍達蘿西(Ronda Rousey)與交往兩年的男友布朗溫(Travis Browne)訂婚了！布朗溫上周在紐西蘭的一座瀑布下向蘿西求婚，布朗溫說：「這是個求婚的好地點」，蘿西則希望婚禮盡快舉行。
34歲的布朗溫是UFC重量級拳手，他2015年1月與珍娜結婚，婚後半年就傳出家暴，布朗溫一度遭聯盟禁止出賽。布朗溫2014年在比賽中擊倒了蘿西的男友席瓦布，引起蘿西的注意，結果布朗溫與蘿西在2015年10月就開始大搞婚外情。去年2月，布朗溫與珍娜離婚，珍娜表示不會輕易放過布朗溫，但蘿西最終還是搶走了布朗溫。
今年30歲的蘿西是北京奧運柔道銅牌，拿過Strikeforce與首屆UFC女子格鬥冠軍，她某任男友曾偷拍她的裸照，被她揍了一頓，偷拍的照片和硬碟都也被刪光。布朗溫與蘿西的脾氣可能都不怎麼好，希望兩人婚後能夠相安無事。
(中時電子報)
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