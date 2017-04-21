江蕙偕胞弟、外勞出庭 指認行搶傷弟歹徒
歌壇天后江蕙去年12月18日在新北市淡水區住處遭歹徒侵入行搶，要求打開保險箱，江蕙為了保護弟弟與歹徒陳金標發生扭打，還因此受傷，但陳被捕後，先說遭警察栽贓，就連DNA鑑定都否認，直指因江蕙與人有債務糾紛，導致被人栽贓，陳還誇張地說：「歹徒是黑頭髮，我是白頭髮」，認為江蕙認錯人，檢方因而傳喚，江蕙、江蕙的胞弟、外勞3人出庭指認，今天上午9點40分開庭。
陳金標與與委任律師陳達成辯稱，DNA鑑定就好像是血型，相似機率很高，且他曾經身體檢查、車禍受傷，血液都被「有心人士」收集，真正的歹徒在犯案後，刻意拿到現場去潑灑。檢察官斥：「DNA相同的機率是數億分之一」，江蕙的委任律師也說：「那要多少的血才能灑滿現場、電梯、計程車」，指稱陳為了脫罪滿口胡言。
法院預計今天上午開庭，使用具有「指認室」的法庭，並傳喚江蕙、胞弟、外勞，擬採隔離訊問，釐清現場狀況，而江蕙的律師上次開庭時表示：「二姐偶爾會有暈眩症，是否出庭要看當天身體狀況。」但到目前為止，法院尚未收到書面請假狀。
(中時)
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