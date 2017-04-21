郝龍斌：用「蔡主席」的話提醒「蔡總統」
退休軍公教不滿政府年金改革溯及既往，在19日包圍立法院，發生肢體衝突。總統蔡英文指示，要嚴懲抗爭民眾的暴力、脫序行為；對此，國民黨主席候選人郝龍斌決定組義務律師團助辯護，並在臉書發文，希望以「蔡主席」說過的話再次提醒「蔡總統」。
郝龍斌20日在臉書發文，除了郝龍斌感謝11位公義律師加入團隊，也再度抨擊民進黨政府。他表示，我並沒有太多話想要表達，只有一些往事想提醒健忘的民進黨、健忘的蔡英文。
郝龍斌說，民進黨2008年的圍城行動，造成一百多人流血受傷，當時蔡英文說：「逼人民走上街頭的，才是真正的暴力政府」。然而，這一年不斷逼人民上街頭的，正是民進黨政府。
相較於19日到現場抗議的手無寸鐵民眾，民進黨2008年圍城行動拿的是棍棒、石塊、汽油彈，蔡英文怎麼好意思對「暴力」下定義？
郝龍斌表示，想以蔡主席說過的話提醒蔡總統：「我們將時時與人民在街頭碰面，也相信人民未來會用選票制裁這個無能玩法的政府。」
(中時電子報)
文章來源：郝龍斌臉書粉絲頁
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