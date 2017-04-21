志村健手滑？網po下體大特寫

志村健日前網上曬出生殖器特寫照，他稱遭盜用。（圖／翻攝IG）

日本67歲資深男星志村健近來成為日本網友討論的對象，全因他日前在網上曬出一張男性下體大特寫的照片，事後他則趕緊移除，也透過經紀公司表示帳戶遭人非法登入，已經報警處理；可不少網友卻深信，很有可能是志村健手滑發出。

志村健的Instagram在前日凌晨時突然po出一張男性下體特寫照，讓不少網友看到都驚呆，而事後他所屬事務所出面表示是遭非法登入使用，更強調已經報警處理，志村健也照常更新與發文回應此事，但不少日本網友卻認為一把年紀的志村健手滑誤發的可能很高，因此引發廣大討論。

(中時電子報)