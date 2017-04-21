玩命！法男子冰下自由潛泳175公尺破紀錄

博埃里創下冰下潛泳最遠紀錄。（Alex Voyer拍攝）

博埃里沿著指導線前進，避免失去方向。（Alex Voyer拍攝）

下水前，博埃里進行沈思。他表示，進行這項挑戰，最重要的是精神力。（Alex Voyer拍攝）

面鏡保護博埃里的眼睛不會被冰水傷害。（Alex Voyer攝影）

博埃里創下冰下潛泳最遠紀錄。（Alex Voyer攝影）

敢進入攝氏0度的水中已經需要勇氣，在0度水中游泳175公尺，根本就是玩命！

32歲的法國男子博埃里（Arthur Guérin-Boëri）今年3月11日在芬蘭打破了一項最遠自由潛泳的世界紀錄。他在冰層下接近攝氏0度的水中，靠「憋氣」潛泳了575英尺（約合175米）。

博埃里與團隊選擇在芬蘭一處荒野進行這項挑戰，水面的冰層厚達19英寸（約48公分），水溫平均攝氏0度到1度。《每日郵報》報導，完成這項壯舉不僅需要「鐵肺」與抗寒能力，更重要的是意志力。這位自由潛泳高手表示，進行這項挑戰前，80％是精神鍛鍊，20％身體訓練。

攝影師瓦耶（Alex Voyer）將這一切紀錄下來，過去2年他與博埃里合作，因此已經很習慣在冰冷的水中工作。瓦耶打趣表示，幸運的是，他們有三溫暖設備，一回到地面可以快速恢復。

(中時電子報)