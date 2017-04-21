江蕙遭強盜入侵住家案開庭 二姐暈眩請假

士林地院預計9點40分開庭審理陳金標侵入藝人江蕙住家強盜案，江蕙本人因身體不適，委託律師趙文銘將當庭請假。

趙文銘表示，江蕙近日因暈眩症，時常到醫院就診，今天上午感覺身體不適，將當庭向法官請假。

歌壇天后江蕙去年12月18日在新北市淡水區住處遭歹徒侵入行搶，要求打開保險箱，江蕙為了保護弟弟與歹徒陳金標發生扭打，還因此受傷，但陳被捕後，先說遭警察栽贓，就連DNA鑑定都否認，直指因江蕙與人有債務糾紛，導致被人栽贓，陳還誇張地說：「歹徒是黑頭髮，我是白頭髮」，認為江蕙認錯人，檢方因而傳喚，江蕙、江蕙的胞弟、外勞3人出庭指認，今天上午9點40分開庭。

陳金標與與委任律師陳達成辯稱，DNA鑑定就好像是血型，相似機率很高，且他曾經身體檢查、車禍受傷，血液都被「有心人士」收集，真正的歹徒在犯案後，刻意拿到現場去潑灑。檢察官斥：「DNA相同的機率是數億分之一」，江蕙的委任律師也說：「那要多少的血才能灑滿現場、電梯、計程車」，指稱陳為了脫罪滿口胡言。

(中時)