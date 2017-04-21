4／22世界地球日！動物園「螢火蟲特展」籲生態保育

在野外欣賞螢火蟲營造的星光晚宴時，也要維持棲地的完整性，才是愛護牠們的不二法則哦！（台北市立動物園提供）

世界地球日！來看螢火蟲特展！台北市立動物園與相關保育團體合作除4月24-28日辦理的「2017國際螢火蟲年會」外，更將率先於4月22-23兩日，在動物園大門廣場，邀集35個來自台灣各地的保育教育夥伴，包括野生動物保育、環境教育、民間保育團體及友善地球的商業與農業團體共襄盛舉，熱鬧舉辦「螢光市集」活動。4月22日（六）富含保育知識的螢火蟲特展，同時於動物園圖書館方舟迴廊開幕，歡迎民眾於周末假期到動物園一起為地球點亮希望！

台北市近年來利用生態工法，成功在都會區建構棲地並復育螢火蟲，在清明節過後，包括木柵公園、大安森林公園、榮星花園等地，都已經陸續出現螢火蟲的蹤跡，透過媒體的報導，懂得利用時間賞螢的民眾也快速增加。由於台北市順利爭取到3年才舉辦1次，國際級的螢火蟲年會主辦權，因此動物園特別邀集保育夥伴，共同透過螢火蟲月系列活動，讓大小朋友們都有機會認識螢火蟲的美麗。

近期每當夜幕低垂，已經可以看到螢火蟲熱鬧的求偶派對。（台北市立動物園提供）

台灣螢火蟲的種類繁多，而廣泛分布於平地的黃緣螢，是最常見的一種，更是不少人的童年回憶。可惜隨著環境開發與都會化，水域生態系消失，或農業所使用的肥料、農藥等衝擊，使得野外的族群量大幅下降。幸好這幾年在台北市政府、民間企業及市民朋友的努力下，黃緣螢的復育行動有了顯著的進展。動物園的蟲蟲探索谷內，原本就有黃緣螢和陸生型的黑翅螢等數種螢火蟲棲息，近日每當夜幕低垂，已經可以看到螢火蟲熱鬧的求偶派對。

台灣螢火蟲家族中，大多數種類的幼蟲都是屬於陸棲性，只有三種是水生的，黃緣螢正是其中一種。牠們的食物為水生螺類，幼蟲經過幾個月的生長期，歷經化蛹為成蟲後，就幾乎不進食。在動物園裡，保育員會為成蟲準備蜂蜜水補充體力，讓牠們能夠順利地交配產卵。

黃緣螢的成蟲發生季節主要在春夏季和秋季，一年約有兩個世代，每隻雌蟲約可產一百多顆卵。在野外，牠們會將卵產在岸邊潮濕的土壤或水生植物附近；在動物園裡，保育員會準備溼潤的水棉墊以仿照野外的棲地，每日觀察成長狀況和適時換水。

黃緣螢的成蟲發生季節主要在春夏季和秋季，一年約有兩個世代，每隻雌蟲約可產一百多顆卵。（台北市立動物園提供）

在成長的過程中，溫度是影響牠們發育的重要因素，若是溫度較高，則會加快牠們的生長週期。黃緣螢的幼蟲若是受到威脅，會釋放出一種類似松節油的氣味使天敵忌避。

在台灣，螢火蟲一直深受大朋友小朋友的喜愛，每年到了春夏之際，全台約有兩百個多個地方，紛紛推出賞螢相關的生態旅遊，台北市立動物園期盼藉著地球日的推廣活動，讓更多人了解野生動物面臨棲地消失、氣候變遷、全球暖化等日益嚴重的生存危機，提升民眾生態保育意識，從而重視地球的永續發展。

台灣螢火蟲家族中，大多數種類的幼蟲都是屬於陸棲性，只有三種是水生的，黃緣螢正是其中一種。（台北市立動物園提供）

提醒大家在野外欣賞螢火蟲營造的星光晚宴時，也要維持棲地的完整性，才是愛護牠們的不二法則哦！

(中時電子報)