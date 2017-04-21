國防三巨頭首次無陸空軍 看得出小英對「這事」的決心

軍方這波高層人事調整，和蔡英文推動的「國防自主」有密切關係；此為蔡2月份時，於國安會秘書長吳釗燮（左）及國防部長馮世寬（右）陪同下，出席「新式高教機委製協議書及合作備忘錄簽署啟動典禮」。（中時資料照／黃國峰攝）

軍方近日宣布上將人事調整，參謀總長、軍政副部長、軍備副部長等3職，分別由李喜明、蒲澤春、張冠群出任，其中李、蒲出身海軍，張則為科技背景，這是我國首度出現國防三巨頭沒有陸、空軍的情形，此波調整，也被視為展現出總統蔡英文國防自主的決心。

參謀總長一職，以往皆有三軍輪流做的默契，陸軍的嚴德發去（2016）年11月退伍時，外界本都認為應按慣例由空軍體系的將官接任，不料出線的卻為陸軍的邱國正；而此次邱將在4月底屆齡退伍，接下總長之位的又是海軍的李春明，這也代表該默契已被打破。

不過，軍方這波人事調整，並非沒有脈絡可循，《聯合報》指出，此次升官的將領，幾乎都和蔡英文不斷宣示的國防自主、機艦國造有關。以李春明來說，他出身艦艇，且軍政副部長任期內，和國安體系維持了不錯的關係。

至於蒲澤春，從軍期間數度駐美，在美軍有豐富的人脈，正好能幫助蔡政府，於川普上台後想和美方有更多軍事交流的期望；而現為中科院院長的張冠群，更是推動國防自主的要角，且他這次升官不僅有專業考量，也被認為可鼓舞中科院數千名研發人員。

(中時電子報)