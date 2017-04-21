國防三巨頭首次無陸空軍 看得出小英對「這事」的決心
軍方近日宣布上將人事調整，參謀總長、軍政副部長、軍備副部長等3職，分別由李喜明、蒲澤春、張冠群出任，其中李、蒲出身海軍，張則為科技背景，這是我國首度出現國防三巨頭沒有陸、空軍的情形，此波調整，也被視為展現出總統蔡英文國防自主的決心。
參謀總長一職，以往皆有三軍輪流做的默契，陸軍的嚴德發去（2016）年11月退伍時，外界本都認為應按慣例由空軍體系的將官接任，不料出線的卻為陸軍的邱國正；而此次邱將在4月底屆齡退伍，接下總長之位的又是海軍的李春明，這也代表該默契已被打破。
不過，軍方這波人事調整，並非沒有脈絡可循，《聯合報》指出，此次升官的將領，幾乎都和蔡英文不斷宣示的國防自主、機艦國造有關。以李春明來說，他出身艦艇，且軍政副部長任期內，和國安體系維持了不錯的關係。
至於蒲澤春，從軍期間數度駐美，在美軍有豐富的人脈，正好能幫助蔡政府，於川普上台後想和美方有更多軍事交流的期望；而現為中科院院長的張冠群，更是推動國防自主的要角，且他這次升官不僅有專業考量，也被認為可鼓舞中科院數千名研發人員。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。