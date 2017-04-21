雙龍橋頭候車亭　充滿布農文化風情

雙龍橋候車亭，以雕工精緻的「八部合音」為主題，充滿布農族文化風情。(沈揮勝攝)

屋頂損壞，鄉長史強表示將盡快修護。(沈揮勝攝)

「好精緻的亭子！」南投縣信義鄉雙龍橋南端，有1座以布農族八部合音木雕為主題的候車亭，因配色典雅、充滿布農文化特色，常吸引遊客到此打卡、拍照！但近年因橫梁朽壞、亭頂石板搖搖欲墜，遊客不敢親近；鄉長史強日前接獲民眾反映，表示將盡快修復。

雙龍、地利等部落，5年前納入日月潭經管區內，社區、路旁文化意象或雕刻，到底是哪些單位施設？該由誰整修維護？不少居民自己都弄不清楚；布農族婦人松秀珍說，候車亭損壞已超過2年，開麵店的司秀美認為，權責是該盡快釐清、民眾更該主動反映。

該候車亭經查為雙龍社區發展協會，在2003年推動社區總體營造時，由當時的理事長谷自勇發動部落居民自力興建而成。

谷自勇說，部落子弟就讀國中需遠赴水里民和、濁水溪畔另有零散住戶，就讀小學也需回主部落內的學校，他們有的搭公車、有的靠徒步，山區雷雨多，大家都認為，有必要建1座亭子給孩子們避雨。

他說，亭子設計以布農老部落的石板屋意象，搭配八部合音及婦女搗米等木雕圖騰；當時木雕還特別邀請部落耆老米萬吉操刀，另刻上Mi qu mi Sang(您好)、U ni nang(謝謝)，表示友善。

(中時)