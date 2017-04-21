「This is for you!」國立歷史博物館經典盡在2017臺灣文博會
又到了春暖花開的時刻，一年一度臺灣文博會盛事已於4/19展開，國立歷史博物館(以下簡稱史博館)將帶著史博文創新品以「This is for you!」的面貌展出，不僅能夠一覽館藏文創設計，更能買東西、玩活動拿贈品。
今年史博館參與2017臺灣文博會位於松山文創園區「設計x文具禮品」主題展區，並且配合展區精心規劃「This is for you!」主題，透過插畫重繪經典文物的巧思設計展區視覺，展出藝術家常玉、溥心畬及花鳥刺繡等熱銷文創商品與新品，藉由不同形式讓藝術文化無限延伸，創造生活美好，將經典歷史(This)重現。
除了展覽，史博館更特別規劃主體活動，參加活動即有機會獲得文博會史博限定—「This is for you!」文創系列好禮(數量有限，送完為止)，活動包含《我愛常玉，畫作拼圖》，完成遊戲，即贈文博會限定明信片套組與《歷史文栽(This)》雜誌；《滿額送限量款帆布提袋》，於史博館攤位消費滿3,000元，即送限量款帆布提袋，期盼民眾透過輕鬆有趣的互動方式認識博物館。其中，《歷史文栽(This)》雜誌自2014年出刊至今廣受好評，內容以生動有趣的刊物形式介紹史博文創資訊，有興趣的民眾，千萬不能錯過一次蒐集歷屆《歷史文栽(This)》雜誌的機會！
本屆臺灣文博會於4月19日至4月23日舉行，喜歡文創商品的民眾不妨撥空前往松山文創園區展出的「This is for you!｣史博展區，除了可以立即購買博物館文創新品的樂趣之外，還有機會參加活動拿史博限定文博會好禮，一覽經典盡在「This is for you!」。
(中時電子報)
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