賴清德寫信向日本報告八田銅像 白盟：當自己日本台南都？
嘉南大圳興建人「八田與一」銅像被斷頭一事，台南市長賴清德除於第一時間指示市府警察局成立專案小組，全力積極偵辦，並要求5月8日前修復。臉書粉絲頁「白色正義聯盟」刊出一張日文信函，指賴清德為了八田銅像，親自寫信跟日本報告。白盟批「有沒有搞錯！國家名稱都沒看到，是把自己當日本台南都了嗎？」網友也批「日本國台南市長??」
白色正義聯盟在臉書粉絲頁刊出一張日文信函，寫道「我們台南市長，為了一座銅像，還要親自寫信跟日本報告，有沒有搞錯！國家名稱都沒看到，是把自己當日本台南都了嗎?滿口台獨，卻是媚日，慰安婦都被你們犧牲掉了!」
底下網友也跟著批評「自己自動變日本人」、「無恥到了這種地步」、「日本國台南市長??」、「民盡黨是要賣台給日本嗎？還要去函道歉？看樣子賣台的是民盡黨沒錯了」、「啊…它忘了加國名：台灣滿洲國」、「福島食物他可以當代言人，現場吃給我看，也可找日本代表 長廷一起代言 」、「媚日媚到自己的尊嚴都可以不要了」、「真是把他祖先丟地下踩」、「請牠簽日本名字，不然看不習慣。」、「奇怪，殖民地市長跟宗主國報告事件哪裡錯了？」、「 被殖民太久了，時代都改不了奴性的日奴」、「用日文冩還來說國格，賣國賊。」
(中時電子報)
文章來源：白色正義聯盟
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